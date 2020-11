Addio a Raffaele Miraldi: fu sindaco di Vallo

Cordoglio a Vallo della Lucania per la morte dell’ex Sindaco Raffaele Miraldi, che si è spento oggi all’età di 79 anni. Molti cittadini lo ricordano per il valore della responsabilità e la gentilezza, come un Sindaco che ha lasciato un contributo importante nella comunità di Vallo, “un esempio di persona competente, integra, leale, equilibrata”.

Sindaco per due mandati negli anni Ottanta (dal 1982 al 1993), il dottor Miraldi – ragioniere commercialista, revisore contabile, con incarichi in prestigiosi collegi sindacali – aveva maturato numerose esperienze come amministratore.

Raffaele Miraldi era stato anche consigliere comunale, vice sindaco e assessore con delega alle Finanze, Bilancio, Commercio e Artigianato.