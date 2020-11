Troppi contagi: Novi Velia zona rossa

Novi Velia zona rossa. Nel centro cilentano a seguito di diversi focolai di coronavirus, il sindaco Adriano De Vita, ha deciso per una chiusura di dieci giorni del paese. La chiusura scatterà domani. Si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute o di primaria necessità. Chiuse tutte le attività commerciali. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale a seguito della positivitá al covid 19 registrata da diversi cittadini. Già da oggi nel centro cilentano sono in corso i tamponi. Sarà eseguito uno screening che coinvolgerà tutta la comunità locale.

“È necessario – dice il sindaco De Vita – eseguite almeno due tamponi a famiglia per avere la situazione sotto controllo, in attesa dei risultati abbiamo deciso, con apposita ordinanza, di cristallizzare il paese“.

I primi casi a Novi Velia sono stati registrati una decina di giorni fa, poi negli ultimi giorni un aumento delle positività . Preoccupa soprattutto un focolaio che non emerso subito ha reso difficile ricostruire la rete dei contatti per le persone coinvolte. Questa notte per un 50enne risultato positivo negli ultimi giorni si è reso necessario il ricovero. Si trova nell’area di isolamento dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.