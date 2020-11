Torraca, dispersi in montagna: ritrovati dopo sei ore

TORRACA. Sono stati ritrovati sani e salvi ma anche impauriti ed infreddoliti i due ragazzi che risultavano dispersi da questo pomeriggio nelle montagne al confine tra Campania e Basilicata. Si erano accovacciati su di un albero per stare al sicuro dagli animali selvatici presenti nella zona, tra CUI i cinghiali.

I due (un ragazzo di Tortorella ed uno di Vibonati) erano usciti di buon mattino per fare un giro in montagna ma poi durante la giornata in luoghi a loro sconosciuti avevano perso l’orientamento, avendo però, fortunatamente ,la prontezza di chiedere aiuto, anche attraverso l’invio della posizione tramite wasthapp.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I Carabinieri di Sapri, i Vigili del Fuoco di Policastro, il Sindaco di Torraca Domenico Bianco (i due si sono smarriti sul suo territorio), i gruppi di Protezione Civile ‘I Serinesi’ e quello di Torraca e diversi cacciatori che ovviamente conoscono bene la zona interessata.

Chiesto successivamente anche l’intervento del Soccorso Alpino Lucano, fino al ritrovamento comunicato alle 22.44, dopo circa 6 ore di ricerche.