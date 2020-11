Monte San Giacomo: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro

MONTE SAN GIACOMO. Anche il Comune valdianese è pronto ad utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità. Per alcuni mesi quindi, i cittadini beneficiari del sostegno al reddito erogato dallo Stato saranno protagonisti progetti nel settore ambientale e sociale. Si tratta di svolgere prestazioni non retribuite e la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio.

I progetti utili per la collettività non devono superare le 8 ore settimanali, queste ultime si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana e anche in un solo periodo del mese.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Accetta, ha intenzione di utilizzare unità di percettori del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Monte San Giacomo per interventi di varia natura sul territorio comunale a vantaggio della collettività, afferenti il supporto al settore ambientale e al settore sociale.