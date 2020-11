Agropoli: da martedì sarà possibile esaminare i tamponi

AGROPOLI. Potrebbero iniziare ad essere esaminati da lunedì i tamponi per il covid-19 presso il laboratorio di analisi dell’ospedale civile di Agropoli. Domani, infatti, il personale seguirà un corso per apprendere le modalità di utilizzo della nuova apparecchiatura consegnata in settimana e già dal giorno successivo, se non ci saranno intoppi, sarà possibile esaminare i tamponi. Una buona notizia che permetterà di velocizzare l’esame dei test per il covid.

Al momento è l’ospedale di Eboli a processare i tamponi di tutta l’area a sud di Salerno. Ad Agropoli saranno inviati quelli del territorio compreso tra Capaccio e Sapri. Il laboratorio Polla (dove l’attivazione del macchinario per l’esame dei test dovrebbe avvenire a breve) analizzerebbe quelli del comprensorio del Vallo di Diano e Tanagro. Presto anche il presidio di Roccadaspide dovrebbe essere dotato di un apparecchio per l’analisi dei tamponi.

Il laboratorio di analisi dell’ospedale di Agropoli è diretto da Marcello Ametrano. “Sono motivato. Ho scelto collaboratori e tecnici per questa avventura e daremo il meglio di noi per dare risposte rapide”, ha spiegato.

Il nosocomio agropolese in questi ultimi mesi ha comunque analizzato i test rapidi per il covid.