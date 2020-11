L’almanacco del 7 novembre 2020

E’ il 312° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 54 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ernesto di Zwiefalten (Abate)

San Villibrordo (Vescovo)

San Prosdocimo di Padova (Protovescovo)

San Baudino (Baldo, Vescovo di Tours)

San Mamante e compagni (Martiri a Melitene)

Santi Ierone e compagni (Martiri)

San Prosdocimo di Rieti)

Etimologia

Ernesto, nome di origine germanica, il cui significato rimane ancora oscuro, deriva forse da “arni”, “battaglia”, o dal termine “arn”, “aquila”. Diffusosi in epoca medioevale, grazie ai molti sovrani che se ne fregiarono, “earnest” divenne, nell’inglese parlato del XVI secolo, anche un aggettivo: “onesto, affidabile”.

Proverbio del giorno

La colpa morì fanciulla.

Aforisma del giorno

Nel tumultuare delle passioni e delle avverse vicende ci sorregga la cara speranza della sua inesauribile misericordia. Corriamo fidenti al tribunale di penitenza, ove egli con ansia di padre in ogni istante ci attende; e, pur consapevoli della nostra insolvibilità dinanzi a lui, non dubitiamo del perdono solennemente pronunziato sui nostri errori. Poniamo su di essi, come ce l’ha posta il Signore, una pietra sepolcrale. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1988 – Inizia Striscia la Notizia

1929 – Inaugurato il MoMA di New York

Sei nato oggi?

Sei l’anticonformista per eccellenza: i tuoi interessi, i tuoi amici e i tuoi amori sono stravaganti e spesso suscitano la riprovazione dei tuoi familiari. La tua vita sarà interessante e movimentata. Il lavoro non può che essere originale, indipendente e creativo; gli amori molti ed intensi.

Celebrità nate in questo giorno

1867 – Marie Curie

1913 – Albert Camus

Scomparsi oggi

2016 – Leonard Cohen