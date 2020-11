Il Cilento in tv: domani su Rete4 il Cammino di SanMatteo

Le telecamere di Rete4 arrivano nel Cilento. Questa volta a finire sotto i riflettori del canale di Mediaset sarà il Cammino di San Matteo, un percorso lungo 230 km che fa tappa in tutti i luoghi in cui le spoglie del Santo hanno sostato durante il loro viaggio verso Salerno, tra cui anche Casal Velino, Rutino e Capaccio Paestum. La produzione della trasmissione “I viaggi del cuore”, ha deciso di soffermarsi in particolare su Rutino, dove insiste la Fontana di San Matteo e Casal Velino dove per anni hanno riposato le reliquie dell’apostolo.

“I viaggi del cuore”

Il programma condotto da don Davide Banzato è dedicato alla fede. Si tratta infatti di un format tv culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso i santuari e le mete di pellegrinaggi che arricchiscono il nostro Paese, legando ad essi le storie dei suoi Santi e Beati, le tradizioni popolari e il racconto dei Siti Sacri, il tutto arricchito da testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori.

Il programma è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset Consuelo Bonifati. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello.

Rutino e Casal Velino in tv

“I viaggi del Cuore” andrà in onda domani su Rete4 alle 9.55 e sarà visibile anche all’estero nel canale internazionale Mediaset Italia.