Covid, casi a Perdifumo e Moio della Civitella

Nuovo caso covid nel comune di Perdifumo. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo Paolillo: “La persona in questione, residente alla frazione Vatolla, era già in isolamento insieme alla sua famiglia, in quanto era entrata in contatto con un caso positivo – spiega il sindaco – La catena dei contatti è già stata ricostruita. Sale a due il numero dei positivi nel nostro Comune, ma per fortuna entrambi stanno bene e speriamo che la loro situazione possa risolversi presto”.

“Vi invito a rispettare rigorosamente quanto previsto dai Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri comprese le linee guida del Ministero della salute e dalle ordinanze regionali, a tutela di se stessi, degli altri e soprattutto delle categorie più deboli (restare a casa, lavarsi le mani, mantenere la distanza, uso della mascherina) e a non creare inutili allarmismi”, aggiunge il primo cittadino.

Un nuovo contagio anche a Moio della Civitella.