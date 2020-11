Covid, 4 casi tra il personale della cucina dell’ospedale di Vallo

Numerosi casi covid al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. A segnalarlo è la Nursind che evidenzia la presenza di contagi sia tra il personale del nosocomio che tra gli operatori delle cucine punto in particolare sarebbero quattro i positivi, dipendenti della ditta Dussmann, cui è affidato il servizio.

“Ci risulta che i 4 operatori della Dussmann siano risultati positivi al Covid19, poiché sintomatici, in conseguenza alla

loro spontanea esecuzione al previsto Tampone orofaringeo, non perché testati dal proprio datore di lavoro.

Ci risulta che la ditta Dussmann, se pure sollecitata nella persona del suo responsabile locale, non abbia inteso

predisporre tamponi generalizzati a tutti i propri dipendenti, ne tanto meno a coloro che abbiano avuto contatto

con i 4 positivi accertati, se pure questi lavorano in ambienti comuni.

Quello che è certo è che alcuni di questi operatori, giornalmente compongano i vassoi che tutti pazienti si vedranno

recapitare al proprio letto di degenza, alcuni di questi dipendenti, se non gli stessi, ogni giorno provvedono al

trasporto dei carrelli, contenenti i vassoi, in ogni UU.OO. del nostro P.O..

Quindi il personale in questione, a forte rischio contagio e forse già contagiati, continuano ad essere “utilizzati”

senza nessuna attività di screening, per una precisa inadempienza del proprio datore di lavoro”, fanno sapere dal sindacato.

E aggiungono: “Non trascurabile è il dato che dalle cucine del P.O. San Luca, ogni giorno, partono i vitti per altri P.O. della ASL

Salerno”. Di qui la richiesta di intervenire “al fine di calmierare il rischio a cui si sta

esponendo, gratuitamente, tutto il personale coinvolto, l’utenza e i familiari di ognuno”.