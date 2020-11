Agropoli: “spaccia banconote false”. Commerciante pubblica foto sui social

AGROPOLI. “Fate attenzione a questa persona. Ha acquistato un articolo nel mio store con una banconota falsa da 50 euro”. A parlare un commerciante di Agropoli che accortosi di aver incassato del denaro falso ha recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ha pubblicato on line la foto del presunto falsario. Una mossa che potrebbe sembrare azzardata considerato che, a quanto si apprende, non v’è alcuna certezza che l’uomo abbia volontariamente speso il denaro falsificato e non ne sia entrato a sua volta in possesso involontariamente, come del resto capitato al commerciante.

Quest’ultimo ha raccontato di aver incassato i soldi e, preso in quell’istante dalla presenza di altri clienti, di averli controllati con l’apposito apparecchio soltanto successivamente, accorgendosi quindi dell’irregolarità della banconota.

La segnalazione, comunque, rappresenta un invito ad altri negozianti a fare attenzione. “Potrebbe entrare in altri negozi e fare lo stesso. Queste persone vanno segnalate immediatamente”, dice l’esercente sentitosi raggirato, il quale ha invitato tutti a diffondere le immagini con l’uomo che ha consegnato la banconota falsa, in pochi attimi divenute virali tra i commercianti della città, alcuni dei quali hanno a loro volta pubblicato immagini simili ipotizzando che la stessa persona sia stata anche nelle loro attività. Il caso sarà denunciato ai carabinieri.