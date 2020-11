Sospetto pacco bomba sotto casa di De Luca: artificieri in azione

Falso allarme per un pacco bomba sotto casa di Vincenzo De Luca, a Salerno, nel rione Carmine.

Gli artificieri sono entrati in azione questa mattina per verificare la presenza di un ordigno.

Nei pressi dell’abitazione, infatti, era presenta uno strano involucro di plastica.

Gli esperti hanno provveduto a farlo esplodere, ma all’interno vi era solo uno scaldino elettrico. L’operazione è durata circa 30 minuti.

Nonostante si sia trattato di un falso allarme l’episodio evidenzia il clima di tensione che sta emergendo in Campania nelle ultime settimane e il dissenso di alcune categorie nei confronti del presidente della Regione De Luca.