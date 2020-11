Sapri: l’ospedale torna ad accogliere i pazienti covid

SAPRI. Dopo l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e il “Curto” di Polla, anche il presidio dell’Immacolata torna ad ospitare i pazienti affetti da coronavirus. Una decisione arrivata nelle ultime ore e l’area covid e già entrata pienamente in funzione con 3 posti che per ora serviranno soltanto d’appoggio in caso di necessità.

E’ il reparto di endoscopia ad ospitare i pazienti contagiati e ci sono stati anche i primi ricoveri; tra questi una donna di Santa Marina le cui condizioni di salute hanno indotto i medici ad intubarla.

Considerato l’aumento esponenziale dei contagi l’Asl Salerno, d’accordo con le direzioni sanitarie degli ospedali, sta aumentando i posti letto per i pazienti affetti da coronavirus.

A Polla sono stati attivati 10 posti letto; l’obiettivo era di accogliere inizialmente i pazienti meno gravi, ma ieri è stato necessario intubare una persona le cui condizioni di salute rischiavano di aggravarsi.

Area covid anche a Vallo della Lucania, nel reparto di medicina d’urgenza del “San Luca”, dove già sono stati ricoverati i primi pazienti.

Ad Agropoli il covid hospital è aperto già da diversi giorni, ma i 12 posti letto sono andati esauriti in poco tempo, tanto che si sta lavorando per arrivare presto ad avere complessivamente 30 letti per i pazienti infetti.