Oroscopo: Vergine, sul lavoro affrontate con coraggio le emergenze

Ariete – Vedrete realizzato un progetto che vi stava molto a cuore. In amore tentate di recuperare.

Toro – Nel lavoro potrete affrontare situazioni nuove. Combattete la routine nei rapporti affettivi.

Gemelli – Periodo decisivo per la vostra carriera: cercate di tenere duro. Inquietudine in amore.

Cancro – Cercate di essere meno severi e più tolleranti. Intesa difficile con un Leone ma ne vale la pena.

Leone – Mantenete una rigorosa linea di condotta se volete ottenere risultati. Attenti a cotte improvvise.

Vergine – Affrontate con coraggio le emergenze che si presenteranno sul lavoro. In amore siete ad un bivio.

Bilancia – Miglioramenti in vista nel settore professionale. In amore lasciatevi guidare dall’istinto.

Scorpione – Un pizzico di faccia tosta vi porterà lontano nel lavoro. In amore le vostre armi sono spuntate

Sagittario – Un progetto professionale andrà a buon fine. Se l’amore procede bene dipende anche da voi.

Capricorno – La situazione nel lavoro sta cambiando e voi lo avete capito da tempo. In amore tutto bene.

Acquario – Diversi contrattempi rallentano progetti di lavoro. In amore siete troppo esigenti.

Pesci – Vi sentite in ottima forma e pronti a gettarvi in nuove iniziative. Non fate salti nel buio in amore.