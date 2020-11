Laurito: sindaco ordina apertura quotidiana delle poste

LAURITO. Un’ordinanza sindacale per imporre a Poste Italiane la riattivazione per sei giorni a settimana dell’ufficio di Laurito. A renderlo noto Vincenzo Speranza, primo cittadino del centro cilentano. “Durante un lungo colloquio telefonico, ho chiesto al Prefetto di Salerno di convocare un tavolo di confronto Prefettura – Poste – Comuni perché si metta fine ad una incomprensibile apertura a giorni alterni, che crea disservizi e assembramenti, cioè il contrario di quello che dovrebbe accadere in questo delicatissimo periodo”, spiega il primo cittadino.

Aprire l’ufficio postale soltanto per pochi giorni a settimana crea inevitabilmente code e rischi di determinare assembramenti. Per questo, già in passato, il primo cittadino si era rivolto sia all’autorità giudiziaria,

“Nei prossimi giorni – aggiunge il sindaco Speranza- il Comune di Laurito depositerà un ricorso di urgenza presso la competente autorità giudiziaria, che fa seguito all’esposto presentato alla Procura della Repubblica e alle due diffide inviate all’AGCom (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni)”.