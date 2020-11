Sapri, anziano aggredito sul lungomare

Ieri pomeriggio, sul lungomare della città di Sapri, un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito un anziano. La ricostruzione è al vaglio delle forze dell’ordine ma da quello che riferiscono testimoni, l’aggressore è stato poi bloccato da altre persone accorse in difesa del malcapitato. L’uomo, D.G., in evidente stato confusionale, è stato tranquillizzato dai carabinieri della stazione di Sapri intervenuti sul posto.

Gli uomini guidati dal Maresciallo Pietro Marino, hanno con professionalità, lo hanno riportato alla ragione e hanno chiamato i soccorsi per verificarne le condizioni di salute.

A quanto risulta il soggetto, residente a Ispani, si sarebbe già reso protagonista di episodi simili. Diverse le segnalazioni, solo nell’ultima settimana. Alcuni abitanti del posto riferiscono di una situazione “invivibile” definendo il soggetto “un pericolo per sé stesso e per gli altri”, e i suoi comportamenti costringono a ripetuti e continui interventi dei carabinieri, sempre più frequenti, ma che non placano il problema se non per poche ore.

Due giorni fa un episodio aggressivo in Chiesa ha costretto il parroco a interrompere la funzione religiosa e ad intimargli di uscire fuori.