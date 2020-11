Cari amici, purtroppo devo comunicarvi che ho contratto il CoVid19. Sto bene, non ho sintomi e sono molto dispiaciuto di dover fermare per un po’ di giorni la mia attività politica.Ci terremo in contatto sui social, un caro abbraccio a tutti. Vi voglio bene”.

Il messaggio affidato ai Social è del consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, cittadino ed ex amministratore di Roccagloriosa.