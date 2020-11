L’almanacco del 5 novembre 2020

E’ il 310° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 56 giorni.

Santi del giorno

Santi Elisabetta e Zaccaria (Genitori di Giovanni Battista)

San Donnino (Martire a Cesarea di Palestina)

San Leto (Lieto, Prete)

San Mamete (Mamet, Confessore)

Santa Canonica (Anacoreta)

Santa Trofimena (Vergine e Martire)

Santi Galazione ed Episteme (Sposi e Martiri)

Santa Elisabetta è la protettrice delle donne sterili e delle partorienti

Etimologia

Zaccaria, risale all’ebraico “Zakharyàh”, composto da “zackhar”, “ricordarsi”, e dalla contrazione di “Yahvè”, nel significato di “Dio si è ricordato”. Mutuato poi nel greco “Zacharias” e nel latino ecclesiastico “Zacharia”, entrò presto in uso tra i primi cristiani, per il culto del padre di san Giovanni Battista.

Proverbio del giorno

Quel che è fatto è reso.

Aforisma del giorno

Tre persone possono mantenere un segreto, se due di loro sono morte (Benjamin Franklin)

Accadde Oggi

2002 – Prima edizione di Ballarò

1935 – Arriva nei negozi il Monopoli

Sei nato oggi?

Sei molto sensibile ed intuitivo, ma devi fare attenzione a non lasciarti dominare dalle impressioni e a non diventare eccessivamente fatalista. Nel lavoro verrai premiato, se metterai a frutto la tua fantasia e avrai il coraggio di assumere iniziative. In amore, cerca un partner forte e sicuro di sé che possa aiutarti nei momenti di scoraggiamento.

Celebrità nate in questo giorno

1913 – Vivien Leigh

1959 – Bryan Adams