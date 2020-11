Covid: nuovi casi ad Agropoli, Vibonati, Santa Marina e Sant’Arsenio

Tre nuovi casi di covid 19 a Vibonati. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale precisando che “Un positivo appartiene al nucleo di una persona già positiva.” Attualmente sul territorio i positivi sono 10.

“Si prega di essere prudenti, di usare il buon senso, di mantenere le distanze interpersonali, di utilizzare la mascherina ed igienizzarsi spesso le mani”, è l’appello del Comune. Un nuovo contagio anche a Sant’Arsenio; è una donna contatto di un altro positivo. Nuovo caso anche ad Agropoli, un cittadino da poco residente sul territorio e non collegato ad altri casi.

“Gli attualmente positivi nel territorio comunale sono 25 -spiega invece il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- le persone in questione sono tutte destinatarie di ordinanza di isolamento. Colgo l’occasione per raccomandare a tutti i miei cittadini di mantenere alta l’attenzione, rispettando rigorosamente le normative sanitarie vigenti, quali il distanziamento, l’uso della mascherina e la sanificazioni delle mani, raccomando inoltre di limitare gli spostamenti superflui. Alle persone risultate positive e alle famiglie, esprimo la mia vicinanza e un augurio di pronta guarigione. L’Amministrazione segue costantemente le vicende inerenti alla problematica Covid per la salvaguardia della salute pubblica”.