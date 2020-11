Sacco: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro

SACCO. Tra i Comuni del territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che sono pronti ad utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità, si aggiunge anche il Comune di Sacco. Per alcuni mesi quindi, i cittadini beneficiari del sostegno al reddito erogato dallo Stato saranno protagonisti del progetto denominato “Sacco Pulita – Manutenzione spazi pubblici”. I beneficiari del reddito dovranno svolgere prestazioni non retribuite e la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio.

I progetti utili per la collettività non devono superare le 8 ore settimanali che si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana e anche in un solo periodo del mese.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Latempa, intende promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti beneficiari di RdC e l’interesse generale della comunità locale con il potenziamento di servizi già attivi.