L’almanacco del 4 novembre 2020

E’ il 309° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 57 giorni.

Santi del giorno

San Carlo Borromeo (Vescovo)

San Chiaro (Martire)

San Pierio (Prete)

Sant’Emerico d’Ungheria (Principe)

Santa Modesta di Treviri (Vergine)

San Carlo Borromeo è il protettore dell’Ordine dei certosini.

Etimologia

Carlo, “Karl” era un nome proprio già molto in voga tra le tribù germaniche, derivante da “karla”, “uomo libero”. Presso i Franchi, era usato come appellativo dei dignitari di corte.

Carattere: Serio e affidabile, tende a ragionare sugli errori ed esperienze del passato per progredire moralmente; affronta la realtà con occhio critico e con intelligenza. E’ un tradizionalista non proprio ortodosso. Con le donne entra in un rapporto molto confidenziale, instaura un dialogo aperto e preferisce discutere piuttosto che imporre le proprie idee. E’ allegro e trasmette un senso di protezione e di sicurezza.

Proverbio del giorno

Tanti paesi tante usanze.

Aforisma del giorno

Spesso la lingua è rea e gran perigli crea. (Roberti)

Accadde Oggi

2008 – Obama presidente degli USA

1879 – Brevettato il primo registratore di cassa

1966 – Alluvione di Firenze

Sei nato oggi?

Spontaneo, generoso ed estremamente aperto, dai fiducia a tutti e, qualche volta, sei costretto a pentirtene. Per fortuna il tuo buon umore e la tua gioia di vivere non ne risentiranno. Nel lavoro sei un collaboratore validissimo e puoi diventare un eccellente operatore turistico. In amore, bonomia e disponibilità fanno di te un partner ideale.

Celebrità nate in questo giorno

1961 – Maurizio Casagrande

1969 – Puff Daddy

1972 – Luís Figo