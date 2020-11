Depurazione e palazzo dello sport: due progetti per Matinella

ALBANELLA. Migliori servizi per la località Matinella. L’amministrazione comunale ha dato il via libera a due progetti. Il primo è relativo all’impianto di depurazione. Il costo delle opere è di un milione di euro, somma assorbita in gran parte per i lavori (circa 230mila euro sono le somme a disposizione dell’amministrazione). L’obiettivo è quello di ottenere fondi da parte della Regione Campania completando così un iter quasi decennale per il miglioramento e l’adeguamento dell’impianto di depurazione.

Il progetto era stato già trasmesso a Palazzo Santa Lucia lo scorso anno, ma ha poi necessitato di ulteriori integrazioni.

L’altra opera che interesserà Matinella è relativa alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport. In questo caso l’Ente punta ad accedere ai fondi del bando Sport e Periferie, finalizzati alla realizzazione o al completamento di impianti sportivi in aree periferiche.

Il progetto, di circa 765mila euro, punta all’efficientamento della struttura con l’utilizzo di impianti per energie rinnovabili e interventi sull’involucro edilizio.