Royal Queen Seeds: Cannabis di qualità a un prezzo accessibile

La Cannabis Sativa è una pianta con caratteristiche peculiari e quella più importante riguarda il contenuto della sostanza psicotropa THC, o tetraidrocannabinolo, che risulta essere inferiore allo 0,2%. Questo rende possibile la coltivazione legale delle sue sementi, che vengono appositamente selezionate in modo da impedire che la soglia consentita venga superata.

Cosa è possibile acquistare su Royal Queen Seeds?

Nato nei Paesi Bassi, Royal Queen Seeds è uno dei più affidabili distributori autorizzati di cannabis presenti in Europa e mette a disposizione della propria affezionata clientela un sito ben fornito e dotato di un’interfaccia estremamente intuitiva. Su Royalqueenseeds.it è possibile acquistare semi autofiorenti, semi femminizzati, semi CBD, semi regolari, semi USA Premium, olio a base di CBD, nutrimenti organici per piante, accessori e merchandising di ogni tipo.

All’interno del catalogo sono presenti anche semi per uso medico, offerti a prezzi competitivi e garantiti al 100%. Numerosi clienti apprezzano, ad esempio, le tipologie autofiorenti che, una volta piantate, impiegano solamente una decina di settimane per crescere. È molto semplice portare avanti la crescita di queste varietà anche da parte di “agricoltori” alle prime armi.

Costo accessibile per sementi di alto livello

Tra i punti di forza di RQS ci sono i prezzi competitivi dei prodotti, che convincono ogni giorno sempre più appassionati ad affidarsi a questa azienda. La crescita del brand deriva da anni di esperienza nel settore, che hanno consentito al team di approfondire ogni aspetto della coltivazione di cannabis, fino al lancio del prodotto in Europa e sul web.

La selezione di semi comprende anche numerose qualità vincitrici dei più prestigiosi premi del settore, come la High Times Cannabis Cup o la Highlife Cup. Tra le varietà più premiate è doveroso menzionare la OG Kush, la White Widow, la Northern Light, la Critical e la Amnesia Haze.

Coltivazione biologica e spedizione accurata

Tutti i semi RQS vengono coltivati in modo biologico, sono selezionati rigorosamente a mano e, infine, testati. Questo serve a saggiare la qualità del prodotto e a valutare che i tassi di germinazione siano corretti. La fase finale è quella relativa alla spedizione, che viene preceduta da un attento confezionamento dei semi.

Questi vengono, infatti, impacchettati e sigillati accuratamente, così che possano resistere all’azione degli agenti atmosferici, all’umidità e agli urti accidentali. In tal modo, RQS è in grado di garantire alla propria clientela che l’articolo scelto arrivi in tempi brevi, con discrezione e in condizioni ottimali presso l’indirizzo indicato in fase d’acquisto, pronto per essere coltivato.