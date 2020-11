Covid: in 24 ore 35 nuovi contagi in Cilento, Vallo e Alburni

Nuovi contagi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano, e Alburni. Le ultime segnalazioni arrivano da Roccadaspide dove sono 5 i positivi totali alla luce di un nuovo caso registrato nel pomeriggio. Lo ha annunciato il sindaco Gabriele Iuliano. Nuovi contagi sono stati registrati anche ad Agropoli (due pensionati non collegati a precedenti casi), San Giovanni a Piro (2), Altavilla Silentina (2), Torre Orsaia, Castellabate, Casal Velino e Lustra. In quest’ultimo caso si tratta di una donna dell’Est Europa. È il primo caso in paese, così come a Perito. Si teme un focolaio in una casa di riposo a Capaccio Paestum dove ieri sono stati segnalati 5 persone infette. 21 complessivamente le persone infette in città.

Cinque casi a Sapri dove il totale dei positivi è 45. Nella città della Spigolatrice, però, si segnalano anche delle guarigioni.

Nel comprensorio alburnino primo caso di positività a Castelcivita, 1 anche a Sicignano degli Alburni, 2 a Serre.

Nel Vallo di Diano 6 contagi a Sala Consilina, 3 a Sant’Arsenio e 1 a Buonabitacolo dove si registrano 18 contagi tra degenti e operatori di una casa di riposo e loro contatti.