L’almanacco del 2 novembre 2020

Santi del giorno

Commemorazione dei defunti

S. Giusto patr. di Trieste

S. Maura verg.

Etimologia

Giusto, dal termine latino “iustus”, “giusto”, è un nome che si attestò rapidamente in tutto il mondo romano, e successivamente, anche tra i primi cristiani, in virtù del suo significato inneggiante all’equità. Più rara la forma femminile.

Proverbio del giorno

Troppi cuochi guastano la cucina

Aforisma del giorno

Che faccenda maledettamente pazza è l’amore. (E. Schikaneder)

Accadde Oggi

1975 – Delitto Pasolini

1898 – Nascono le cheerleaders



Sei nato oggi?

I nati il 2 novembre sono sempre alle prese con qualche sorta di trasformazione, che sono in grado di provocare sia in se stessi sia nell’ambiente circostante. Sono come attori che, sul palcoscenico della vita, sanno modificare l’azione, in meglio o in peggio, per il fatto stesso di essere presenti. I più evoluti sono del tutto consapevoli dell’impatto che hanno sull’ambiente che li circonda, mentre i meno maturi sono spesso alla mercé di forze impersonali che sembrano agire attraverso di loro, usandoli, in un certo senso, come strumenti inconsci, spesso con risultati allarmanti.

I nati in questo giorno devono quindi acquisire una maggiore consapevolezza dei propri poteri di trasformazione e guidarli in una direzione moralmente onesta.

Celebrità nate in questo giorno

1913 – Burt Lancaster

1940 – Gigi Proietti

1957 – Lunetta Savino

1977 – Gabriella Pession

Scomparsi oggi

2020 – Gigi Proietti

2005 – Ferruccio Valcareggi

1975 – Pier Paolo Pasolini