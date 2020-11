Covid: sei nuovi contagi a Sala Consilina

Ci sono sei nuovi contagi nel Vallo di Diano. Sono relativi a pazienti residenti a Sala Consilina. Sono tutti asintomatici appartenenti a tre nuclei familiari differenti. Sottoposti a tampone nei giorni scorsi oggi è arrivata la conferma del contagio.

Ricostruita la catena dei contatti che verranno sottoposti a tampone.

I contagi sono complessivamente 28 in città. In serata il sindaco potrebbe prendere ulteriori provvedimenti restrittivi per contenere la trasmissione dell’infezione.