Celle di Bulgheria: eletto il presidente della Pro Loco

CELLE DI BULGHERIA. Ieri pomeriggio alla presenza del consigliere delegato alla cultura Angelo Carelli sono state assegnate le cariche ai componenti della Pro Loco, in seguito alle elezioni della scorsa domenica. Eletti per acclamazione il presidente al sesto mandato Francesco Pepe ed il vicepresidente Maria Assunta Carelli. Il consigliere Carelli ha consegnato la fascia al presidente, per un mandato che durerà tre anni e ha dato il benvenuto al presidente onorario Maria Assunta Fontana, eletta dall’assemblea per il riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti a favore della Pro Loco con incarichi di rappresentanza e contatti con altri enti.

“Anche se in un momento storico particolare e difficile per il mondo intero -dice il presidente Pepe- lavoreremo affinché si possano portare in piena sicurezza manifestazioni culturali sul nostro territorio per grandi e piccini, ringrazio chi ancora una volta ha creduto in me”.

Il 21 dicembre la pro loco Monte Bulgheria festeggerà il 40° anniversario ricordando il fondare e primo presidente il professore Pietro Fatigati venuto a mancare un anno e mezzo fa all’età di cento anni.