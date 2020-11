Pollica: scoperta officina abusiva

POLLICA. Officina non autorizzata, scatta il sequestro. I carabinieri della stazione di Pollica, nei giorni scorsi, hanno apposti i sigilli ad un terreno di località Costantinopoli. Dopo un sopralluogo, infatti, hanno rinvenuto un manufatto adibito ad officina e nelle vicinanze, sul terreno, diversi mezzi in corso di riparazione, ma anche pneumatici, oggetti in plastica e ferro ed altre parti meccaniche, ma anche olio esausto riversato a terra.

Il tutto, stando alle risultanze dei militari, sarebbe stato realizzato abusivamente.

La struttura, costruita di ferro e calcestruzzo, infatti, sarebbe stata realizzata senza permesso a costruire; inoltre mancherebbe anche l’autorizzazione a svolgere attività in un terreno di circa 600 metri quadrati che si trova in area Parco e presenta vari vincoli.