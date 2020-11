Pollica, nuovo caso covid. A Buonabitacolo allarme in casa di riposo

“Sono stato informato che un altro residente del nostro Comune è risultato positivo al tampone”. Così il sindaco di Pollica Stefano Pisani

L’interessato era già da diversi giorni in quarantena con i suoi contatti stretti, in quanto a sua volta contatto stretto di altro positivo riscontrato a Vallo della Lucania.

È stato comunque completato il contact tracing che ha determinato, per ulteriore cautela, la necessità di isolamento fiduciario per altre due persone.

‘Il virus continua a diffondersi sempre più rapidamente, è fondamentale essere molto attenti adottando tutte le necessarie precauzioni”, conclude Pisani.

Allarme a Buonabitacolo con ben 17 positivi in una casa di riposo.