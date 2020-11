Lotta al randagismo: Cuccaro Vetere a sostegno dei volontari

Il Comune di Cuccaro Vetere, con a capo il sindaco Aldo Luongo, sostiene l’Associazione di volontariato O.I.P.A Italia, per l’attività di contrasto al fenomeno del randagismo e per le spese economiche relative alla cura e alla custodia di cagnetta abbandonata di 4 anni. Quest’ultima è stata rinvenuta malridotta, un po’ di tempo fa nel territorio comunale. La signora Rugiada Matonti, delegata O.I.P.A. Salerno, le ha subito prestato cura e assistenza. Per questo l’Ente, concede un contributo economico di 250 euro.

L’associazione O.I.P.A. Italia, si occupa di contrastare il fenomeno del randagismo.

Il Comune di Cuccaro Vetere non possiede attualmente né un canile rifugio né un canile sanitario e, quindi, dovrebbe indirizzare i cani randagi recuperati sul territorio, che risultano senza padrone o il cui proprietario non è rintracciabile, a strutture convenzionate dietro il pagamento di una quota giornaliera per singolo cane. Per questo si preferisce, laddove possibile, sostenere i volontari che garantiscono la cura e il benessere degli animali.