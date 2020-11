Covid, nuovo caso a Roccadaspide

Nella giornata di oggi il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno ha comunicato un nuovo caso di positività al virus Covid-19 nel comune di Roccadaspide.

“La persona contagiata, a cui va tutto il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione, è stata posta in isolamento domiciliare in uno a tutti i componenti della Sua Famiglia”, fanno sapere da palazzo di città.

Si sta ricostruendo in queste ore la catena dei contatti.

Salgono quindi a quattro le persone attualmente risultate positive al virus nel comune.

“Vi sono, inoltre, altri due casi di nostri concittadini che sono risultati positivi al tampone rapido antigenico e che sono in attesa dell’esito del tampone molecolare da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per la verifica ufficiale della loro positività – aggiunge il sindaco Gabriele Iuliano –

Anche queste persone, con i rispettivi familiari, si trovano attualmente in isolamento domiciliare fiduciario.

Sicuramente la situazione non è incoraggiante, ma il fatto che si tratti per lo più di soggetti asintomatici deve indurci a guardare in positivo e ad essere fiduciosi”.