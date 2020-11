Castellabate, stop a pratiche di trasferimento di residenza e domicilio

Con le limitazioni dettate dall’emergenza Covid in Campania, il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, ha emanato questa mattina, 1 novembre, l’ordinanza nr 58 che, oltre a ribadire il divieto d’ingresso a Castellabate per chi proviene da altre province se non per comprovate motivazioni, così come confermato nell’Ordinanza regionale nr. 87 di ieri, sospende ad horas e sino al 14 novembre, tutte le pratiche di trasferimento di residenza e domicilio non definite allo stato attuale mediante accertamento della Polizia municipale.

Le residenze e domicilio possono essere definite con esito positivo solo se giustificate da almeno una delle motivazioni connesse a comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali, situazioni di necessità o d’urgenza o per motivi di salute.

“A Castellabate, località turistica di grande interesse, insistono molte seconde case ed è per questo importante vigilare affinché vengano rispettate scrupolosamente le regole in questa fase delicata per l’emergenza sanitaria – dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri – al Comando di Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine è demandata l’attività di controllo. Mi appello quindi al senso di responsabilità di ognuno per evitare di incorrere in sanzioni”.