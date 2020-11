Agropoli: condono edilizio, il Comune accelera sulle pratiche

AGROPOLI. La difficile situazione economica che vive il Comune impone all’amministrazione comunale di recuperare fondi ovunque sia possibile. L’ultima iniziativa della giunta guidata dal sindaco Adamo Coppola è relativa alle risorse derivanti dalle pratiche per il condono edilizio. Nello specifico è stato dato mandato agli uffici comunali di avviare un progetto per evadere le istanze di condono non ancora definite.

L’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio dovrà procedere all’adozione degli atti organizzativi delle risorse umane per evadere le pratiche oltre il normale orario di lavoro.

Considerato che per ogni pratica può essere previsto un introito medio di 4000 mila euro e moltiplicata questa cifra per le varie pratiche da esaminare, si pensa ad un introito per l’Ente pubblico di quasi 3milioni di euro. A questa cifra corrisponderebbe una spesa irrisoria per l’attività.

Previste per le utenze anche possibilità di rateizzazione con il pagamento del 20% al rilascio del permesso in sanatoria ed il restante 80% da corrispondere in 4 rate semestrali egualmente divise.