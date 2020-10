Ogliastro Cilento: 58enne ai domiciliari

OGLIASTRO CILENTO. Nella tarda mattinata di ieri 30 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne, pregiudicato, che è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente nell’atto di spacciare.

Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno sequestrato una dose di cocaina mentre lo stesso la stava smerciando e, nel corso della successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dell’arrestato, sono state rinvenute ulteriori dosi della medesima sostanza, il tutto debitamente sequestrato.

L’arrestato, dopo le operazioni di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella medesima circostanza i militari operanti segnalavano alla competente Autorità Prefettizia, quale assuntore, un giovane del luogo.