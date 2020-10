Felitto: ok a tre progetti da finanziare con i fondi del Ministero e della Regione

Il Comune di Felitto, con a capo il sindaco Carmine Casella, ha approvato tre progetti per circa 1,5 milioni di euro.

Sono relativi a: “adeguamento e ripristino strada: San Vito – Serra – Opere Complementari”, “adeguamento strutturale antisismico e normativo dell’edificio polifunzionale Saloni comunali” e infine “Adeguamento e ripristino acquedotto Casale – Scalelle – Pazzano – Maruzza”.

Il costo dei lavori è di circa 53 mila euro per la strada San Vito – Serra,, 1 milione di euro per l’edificio polifunzionale e infine 470 mila euro per le opere relative all’acquedotto.

I progetti saranno finanziati con i fondi del Ministero dell’Interno e con i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.

In questo modo l’amministrazione comunale punta a migliorare la vita dei suoi cittadini, garantendo la sistemazione della viabilità, servizi migliori e più sicurezza degli edifici pubblici.