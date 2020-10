“Ho ricevuto aggiornamenti dall’Asl. Questa sera voglio partire dalla notizia buona: 4 nostri concittadini sono guariti. E poi c’è 1 nuovo caso di positività al Covid-19, che non ha nulla a che fare con i precedenti. Come da prassi è in isolamento e si sta ricostruendo la catena dei contatti”.

Così io sindaco di Agropoli Adamoo Coppola.