Cilento: covid blocca anche l’Archeotreno

Domani, 1 novembre, si sarebbe dovuto rinnovare l’appuntamento con Archeotreno Campania. Il servizio in treno d’epoca consente di viaggiare dal cuore di Napoli fino ai parchi archeologici di Pompei, Paestum, ed Elea-Velia. Il treno, composto da carrozze Centoporte e Corbellini degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, sarebbe dovuto partire da Napoli per arrivare a Sapri (passando anche per Paestum, Agropoli e Ascea.

L’emergenza covid, però, ha di fatto annullato tutti gli appuntamenti del 2020: non solo quello in programma domani ma anche del 6 dicembre. Se ne riparlerà il prossimo anno, qualora l’emergenza covid lo permetterà.

Fin ora l’Archeotreno ha riscosso un grande successo. Il prezzo per l’andata e ritorno è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi. I bambini (fino a 4 anni non compiuti) accompagnati da un adulto pagante, viaggiano gratis, senza garanzia di posto a sedere.