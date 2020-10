Agropoli, muore 60enne positiva al covid: condominio in isolamento

Una 67enne di Agropoli, residente in via Dante Alighieri, è morta nella tarda mattinata in seguito ad una ischemia. La donna era risultata ieri positiva al covid ma presentava soltanto lievi sintomi ed era in isolamento domiciliare. Probabile che il virus non abbia influito sul decesso della signora (affetta da problemi cardiaci), tuttavia dopo la morte si è deciso per l’isolamento di tutti i condomini dello stabile in cui viveva.

Infatti quando la 67enne ha avvertito il malore è stata soccorsa da alcuni vicini che le hanno praticato le manovre salvavita, senza sapere che la stessa fosse positiva al coronavirus. Solo successivamente è intervenuto personale sanitario specializzato.

La polizia municipale guidata dal comandante Sergio Cauceglia, presente sul posto insieme ai sanitari dell’Asl, ha disposto la quarantena per sette nuclei familiari che ora sono in attesa dei tamponi. La salma verrà immediatamente tumulata.