Agropoli: deve scontare due anni, in carcere 58enne

AGROPOLI. E’ stato tradotto presso il carcere di Vallo della Lucania Donato Marotta detto “Papesce”. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno eseguito un ordine di cattura della Procura di Vallo della Lucania in seguito alla condanna definitiva per un furto avvenuto in zona e per il quale l’uomo deve scontare un residuo di pena di 2 anni.

Il Tribunale di Salerno aveva respinto l’istanza di una pena alternativa e riabilitativa poiché l’uomo, pregiudicato, è stato protagonista di altri episodi criminali, come l’operazione “Il Faro” posta in essere a margine di una indagine relativa a furti commessi in gioiellerie di varie parti italiane e furti nelle auto in sosta.

In quell’occasione emersero anche minacce da parte dei componenti della famiglia Marotta ai danni del sindaco Adamo Coppola e di alcuni militari.