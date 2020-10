Sapri: sindaco chiude il cimitero

Ordinanza di chiusura del cimitero da parte del sindaco di Sapri Antonio Gentile. Il provvedimento arriva in considerazione della necessità di evitare assembramenti in un territorio dove ci sono oltre 30 contagi da Covid 19 e alla luce della raccomandazione dell’Unità di Crisi della Regione Campania che ha sollecitato la necessità di chiudere questi luoghi in vista del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.

Il cimitero di Sapri resterà chiuso dal 31 ottobre al 3 novembre, salvo particolari esigenze.

Diversi sindaci stanno decidendo in queste ore se chiudere o meno questi luoghi. Laddove restino aperti sono state previste specifiche regole per evitare assembramenti.