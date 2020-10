L’almanacco del 30 ottobre 2020

E’ il 304° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 62 giorni.

Santi del giorno

San Germano di Capua (Vescovo)

San Gerardo di Potenza (Vescovo)

Beato Angelo d’Acri (Frate Cappuccino)

San Teonesto (o Teonisto o Tonisto, Vescovo e Martire)

Santi Claudio, Luperco e Vittorico (Martiri di León)

Etimologia

Germano, si tratta di un antico “cognomen” in uso presso i romani, designante le popolazioni celtiche ed i loro discendenti già nel I secolo d.C. C’è invece chi vi legge la derivazione dall’illirico “gh’herm”, “caldo”. Ha avuto sempre una discreta diffusione, sin dall’Alto Medioevo.

Proverbio del giorno

Ottobre è bello, ma tieni pronto l’ombrello.

Aforisma del giorno

Nulla è più raro della genuina bontà. (Francois de La Rochefoucauld)

Accadde Oggi

1890 – Inaugurato il Gambrinus

1963 – Nasce il mito Lamborghini

Sei nato oggi?

In passato hai forse dovuto sopportare privazioni e delusioni, ma, in compenso, hai imparato a reagire ed hai acquisito la capacità di comprendere gli altri, con i loro problemi, e di aiutarli quando ce n’è bisogno. Nel lavoro, che svolgi con grande impegno, sei apprezzato per le tue doti umane e la tua creatività. In amore sai dare molta tenerezza e devozione che verranno ricambiate dal partner.

Celebrità nate in questo giorno

1957 – Linus

1885 – Ezra Pound

1945 – Henry Winkler

Scomparsi oggi

1961 – Luigi Einaudi