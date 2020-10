Covid: positiva insegnante di asilo a Vallo. Tre nuovi casi nel Vallo di Diano

Tre nuovi casi di coronavirus nel comprensorio del Vallo di Diano. È quanto è emerso dai tamponi esaminati oggi presso l’ospedale di Eboli. I contagi si sono registrati a Sala Consilina e Montesano sulla Marcellana. Nel primo caso positivo un medico. Due uomini positivi nel secondo comune.

Sale a 10 il numero dei positivi a Montesano, invece sono 6 i casi a Sala Consilina.

A Vallo della Lucania, invece, è risultata positiva una insegnante della scuola materna “Rodari”. La donna è asintomatica ed è in isolamento. L’istituto è stato chiuso anche se da lunedì la Regione ha comunque disposto la cessazione delle attività. Martedì verranno sottoposti a tampone i 12 bambini della classe dell’insegnante contagiata in modalità drive in presso il polo fieristico. Attualmente a Vallo della Lucania si segnalano 15 casi, tra cui un ospedalizzato.