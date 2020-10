Casaletto Spartano, vigile per 30 anni: in pensione il maresciallo Iudici

Dopo 30 anni di servizio nella polizia municipale di Casaletto Sportano, va in pensione il maresciallo Rocco Iudici. Una figura di riferimento per la comunità e l’amministrazione comunale. Quest’ultima ha voluto salutarlo e formulargli i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita.

“Impegno, dedizione al lavoro e passione, sono gli aggettivi che descrivono al meglio la persona prima che il vigile urbano”, dicono da palazzo di città.

“Caro Maresciallo ti auguriamo un buon ritorno a tempo pieno alla vita familiare e sociale”, concludono dal Comune.