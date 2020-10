Aziende: affrontare il cambio di ufficio con un servizio di trasloco professionale

Se per un privato l’organizzazione di un trasloco è impegnativa, per una realtà professionale diventa a tutti gli effetti ancora più complicata.

Il trasloco per le aziende prevede, infatti, lo spostamento di una quantità davvero considerevole di oggetti di ogni tipo di dimensione: si va infatti dalle pile di documenti ad apparecchiature quali computer, televisori e stampanti, passando per i singoli elementi di arredo e i mobili ingombranti, quali scrivanie, scaffali, librerie ecc.

Ecco perché le società non possono fare a meno di rivolgersi a ditte professioniste, che offrano un servizio di trasloco ufficio per piccole e grandi aziende in grado di assicurare che tutte le operazioni vengano condotte in sicurezza e nel migliore dei modi.

Da questo punto di vista, Sinibaldi costituisce un importante punto di riferimento, dato che si occupa di trasporto merci, tanto a livello nazionale quanto internazionale, da ormai oltre 60 anni.

Cosa vuol dire fare un trasloco di un ufficio

Quando si parla di trasloco di uffici o di trasloco aziendale si fa in realtà riferimento a tante diverse operazioni e ciascuna di esse richiede preparazione e competenze specifiche.

Si va infatti dalla gestione degli archivi, dei documenti e del materiale d’ufficio al trasporto di macchinari industriali: dallo smaltimento di materiale al servizio di sopralluogo. Si può arrivare anche a procedure ancor più settoriali, come, ad esempio, i traslochi pensati appositamente per le banche.

Ovviamente, a seconda della tipologia di trasloco, è necessario ricorrere ad uno o più specifici mezzi di trasporto: si pensi al caso delle banche o, più in generale, al caso in cui si trasporti materiale particolarmente delicato.

La scelta del mezzo dipenderà però anche dalla mole di materiale da movimentare, oltre che dal suo peso: a tal proposito basti pensare a quanto spazio e a quanto lavoro può impiegare il trasloco di uno stand fieristico.

Cambio d’ufficio: dal trasporto merci al deposito mobili

La ditta Sinibaldi si occupa di tutte le operazioni legate ad un trasloco, garantendo la massima attenzione ad ogni singola attività. Tutti i traslochi nazionali ed internazionali del gruppo vengono svolti utilizzando automezzi imbottiti e adatti per la tipologia di merce da trasportare.

Sinibaldi mette a disposizione dei propri clienti soltanto personale specializzato che seguirà tutte le fasi del trasloco.

I servizi offerti dalla ditta non si esauriscono però con le semplici operazioni della movimentazione della merce, visto che è possibile addirittura richiedere la custodia del proprio materiale: una scelta perfetta per chi abbia bisogno di tempo per prima di potere aprire una nuova sede, ma anche per chi, più semplicemente, non sappia dove posizionare uno o più elementi di arredo.

Burocrazia e procedure da rispettare per un trasloco d’ufficio

Spesso i traslochi vengono accompagnati da tanti possibili ostacoli dal punto di vista burocratico. Ad esempio, nelle maggiori città italiane e è necessario un permesso specifico per entrare nelle zone a traffico limitato, altrimenti non accessibili.

Ebbene, Sinibaldi gestisce i propri traslochi a 360°, garantendo al cliente tutte le licenze necessarie: accessi ZTL, permessi di occupazione del suolo pubblico, ma anche procedure doganali ed eventuali richieste legate al transito di traghetti.

Insomma, con Sinibaldi nemmeno la burocrazia rappresenta un problema ed il cliente si ritrova ad avere con un doppio vantaggio: da una parte i tempi d’attesa si riducono drasticamente, dall’altra si evita il rischio di incorrere in multe e/o sanzioni al momento del trasloco.