Vallo: al “San Luca” riapre il reparto covid

Il covid hospital di Agropoli è già pieno, come del resto lo sono le strutture sanitarie di Salerno e Scafati. Per questo anche presso le altre strutture sanitarie del territorio ci si sta adeguando al delicato momento. Al “San Luca” è notizia di ieri che è stato chiuso il reparto di medicina di urgenza per allestire l’area Covid. È stata poi fatta richiesta di un container per il pretriage. Al momento è stata allestita una tenda.

A breve le operazioni di riconversioni dovranno essere concluse a breve.

Da più parti, poi, viene avanzata l’esigenza di individuare delle strutture sul territorio dove ospitate i casi positivi che non necessitano di assistenza sanitaria. Si valuta di individuare delle strutture ricettive per i pazienti covid affinché proseguano qui il loro isolamento, evitando i contatti familiari.