Sale a 18 nel Vallo di Diano il numero delle persone morte dopo aver contratto il Covid 19. A perdere la vita nei giorni scorsi è stato un uomo di 57 anni ricoverato in provincia di Napoli. L’uomo purtroppo era già in gravi condizioni a causa di un’altra grave patologia.

Il covid potrebbe aver aggravato un quadro clinico comunque già compromesso.

Come accade in questi casi, però, la vittima è classificata tra i deceduti per coronavirus.