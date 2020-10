Oroscopo: Vergine, in arrivo nuove sfide professionali

Ariete – Con i collaboratori siete troppo diffidenti, più coraggio. Un sentimento autentico non va sprecato.

Toro – Dialogo sempre più difficile con i collaboratori. In amore non cantate troppo presto vittoria

Gemelli – L’andamento dei vostri affari è discontinuo e questo vi crea ansia. In amore ascoltate il cuore.

Cancro – Non rimandate noiosi impegni di lavoro se volete nuovi progetti. Non abusate del vostro fascino

Leone – Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro. L’amore vi dà più di quanto realmente meritiate.

Vergine – Non vi piacciono le cose facili: amate le sfide professionali, nei prossimi giorni in arrivo nuove proposte. In amore state sottovalutando i segnali.

Bilancia – Grazie al vostro equilibrio uscirete da una delicata situazione. In amore troppo incostanti

Scorpione – Finalmente nel lavoro riuscirete ad ottenere i giusti riconoscimenti. In amore siete fragili.

Sagittario – Siete molto ambiziosi a raggiungere obiettivi professionali difficili. L’amore vi da’ la carica.

Capricorno – La coerenza vi suggerisce di non rinviare un chiarimento. L’amore va, tra alti e bassi

Acquario – Nel lavoro evitate di crearvi inimicizie che potrebbero complicarvi la vita. L’amore diventa realtà

Pesci – La meta che vi siete prefissati nel lavoro è molto ambiziosa. Un incontro cambierà la vita affettiva.