Arriva nel Cilento la stella dei “caduti sulle strade”

Tappa nel Cilento e Vallo di Diano per la “Stella del Sud”. I bikers de The Wolf Cilento Club, iscritto alla Fmi, hanno partecipato ieri, 28 ottobre, alla staffetta che porterà la stella proveniente da Catania a Salerno passando per Roscigno Vecchia e Padula. Con la staffetta, tre “stelle” stanno attraversando il Paese per ricordare i “caduti sulle strade”. Una stella sta percorrendo le strade della Sardegna, una del Nord e un’altra del Sud. La “Stella del Sud” ha iniziato il suo giro il 17 ottobre, il suo viaggio si concluderà a Roma il 15 novembre, durante la “Giornata delle vittime della strada”.

Per la terza edizione italiana, il 15 novembre, le stelle arriveranno a Roma, verranno deposte e formeranno con le loro code un sole in ricordo dei caduti sulle strade. Angeli in moto si sono organizzati, in coordinamento con le altre associazioni motociclistiche, a creare la “scia di luce” che correrà per tutta Italia.

“Le stelle, ambasciatrici di luce, porteranno la luce dei nostri caduti delle strade, caduti, non vittime, che come le stelle a volte possono cadere ma non per questo perdono la loro luce. Nella loro caduta acquisiscono peraltro una coda luminosa e poi, dopo la notte, diventano sole splendente che dà vita al giorno”. Così Graziella Viviano, madre di Elena Aubry che ha perso la vita in moto: sin dalla prima edizione del 2018 ne ha promosso e curato l’organizzazione e lo svolgimento a Roma, dando un tono nazionale e internazionale a questa giornata.