Agropoli, spogliatoi del “Polito” trasformati in in una stalla

AGROPOLI. Gli spogliatoi del campo sportivo “Polito” di località Mattine trasformati in un ricovero per animali. A scoprirlo gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli, diretti dal comandante Sergio Cauceglia. Gli agenti, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, questa mattina si sono recati sul posto e hanno scoperto che ignoti avevano divelto le porte degli spogliatoi della struttura, da tempo inutilizzati, trasformandoli in una stalla.

All’interno erano presenti polli, anatre, conigli e probabilmente nei giorni scorsi erano stati ricoverati anche dei cavalli come avrebbero segnalato alcuni residenti.

Gli animali sono stati sequestrati e affidati all’associazione ambientalista Nita che già collabora con il Comune di Agropoli per il progetto di riqualificazione del fiume Testene.

Le porte del campo “Polito” sono state ora murate considerato che la struttura è inutilizzata e che a breve dovrebbero partire i lavori per la sua riqualificazione grazie ad un finanziamento di cui il Comune di Agropoli è beneficiario.

Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria. Al momento è stata presentata una denuncia contro ignoti non solo per l’accesso al campo sportivo ma anche per il furto d’acqua utilizzata per abbeverare gli animali. Si spera, tramite il personale Asl, di riuscire ad identificare i proprietari.