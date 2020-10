Roccagloriosa, bimbo positivo: chiude l’asilo

«Si comunica che, in tarda serata, abbiamo avuto notizia di due positività al Coronavirus nel nostro Comune: una cittadina di Roccagloriosa, già in isolamento unitamente ai contatti stretti, e un bambino della scuola dell’Infanzia di Acquavena. Pertanto l’asilo di Acquavena resterà chiuso e le famiglie dei bambini, unitamente al personale scolastico, sono in isolamento fiduciario”.

A renderlo noto è il Comune di Roccagloriosa dove sono emersi nuovi contagi. L’amministrazione comunale, a mero scopo precauzionale ha disposto la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Roccagloriosa.

“L’Amministrazione Comunale esprime un’affettuosa vicinanza alle famiglie coinvolte. Con la concreta collaborazione di tutti ci auguriamo di superare presto questo spiacevole momento”, si legge in una nota.