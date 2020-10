L’almanacco del 28 ottobre 2020

E’ il 302° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 64 giorni.

Santi del giorno

San Simone (Apostolo) è il protettore di pescatori e addetti alla segatura di marmi e legname.

San Giuda Taddeo (Apostolo)

San Ferruccio di Magonza (Martire)

Etimologia

Simone, dall’antico ebraico “Shime’on”, risaliamo alla variante greca “Simon”, dalla quale, a sua volta, deriva la forma ecclesiastica latina “Simo-onis” (alla base dell’attuale Simone).

Proverbio del giorno

A San Simone il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti. Per San Simone la nespola ripone.

Aforisma del giorno

Se in te arde la febbre dell’avarizia, cibati di questo Pane, e imparerai la generosità. (S. Cirillo)

Accadde Oggi

1886 – Inaugurata la Statua della Libertà

1917 – Debutta il fumetto del Signor Bonaventura

Sei nato oggi?

I nati il 28 ottobre credono nella necessità di una buona preparazione preventiva. Prima di parlare di un determinato argomento o di investire tempo, denaro ed energie in un lavoro o in un affare, di solito si sforzano di capire tutto ciò che vi sta attorno, ma anche dopo, una volta partiti, non smettono di compiere le loro ricerche. E’ come se “imparare la lezione” sia una specie di obbligo per molti nati in questo giorno, che odiano soprattutto l’imbarazzo di essere colti impreparati. Questa loro tensione può arrivare a punte nevrotiche, in cui si angosciano per rispettare le scadenze, arrivare in tempo e mantenere il controllo e l’ordine nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno

1955 – Bill Gates

1963 – Eros Ramazzotti

1967 – Julia Roberts

Scomparsi oggi

1704 – John Locke